Christelle DOS SANTOS

5 ans d'études de droit et en parallèle expérience professionnelle dans le Marketing Direct!

Après les différentes recherches d'emploi dans le secteur public afin de mettre en pratique mes connaissances et ma formation en droit ... j'ai décidé de rester dans le Marketing Direct!

Après avoir tout appris ou presque chez SOS Fichiers, j'ai décidé de partir vers de nouvelles expériences commerciales ... et finalement je suis revenue au MD!



Désormais en tant que Directrice Marketing Direct Associée depuis 8 ans chez BTP Data Services, je vous propose toute mon expérience dans les métiers du Bâtiment et des Travaux Publics avec la mise à disposition de notre Base de Données.



Nous proposons une nomenclature riche en métiers techniques et spécifiques du BTP, avec tout un ensemble de critères de sélection afin de réaliser votre communication auprès des acteurs du BTP.



Notre fichier est disponible en Achat et en Location.



N'hésitez pas à consulter notre site :Array ou à me faire parvenir directement vos demandes par le biais du formulaire ou sur mon email : cdossantos@btp-data-services.com



Dans l'attente de vos demandes... :-)



Mes compétences :

Marketing direct

Vente

Droit

Marketing

Prospection

Communication

Gestion de projet

Administratif

Marketing opérationnel