Claire BREBION

Bonjour, je suis Françaiseet je souhaiterais m'installer à l'ile maurice.

Je suis donc en recherche très active pour trouver un emploi qui pourrait me faire rester à l'ile maurice.

En sachant que je suis jeune, dynamique et très motivée, je suis polyvalente et tout travail m'intéresse.

Je suis prête a m'investir, a apprendre si j'ai besoin de formation complémentaire.



Mes compétences :

Dynamique & investie

Communication

francaise

motivation

Sport

Tourisme

Internet

Administration