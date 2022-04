Claire BREHIER

Iconographe et Gestionnaire des médias numériques au Musée de l'Air et de l'Espace, je trie, inventorie, gère les droits d'auteurs des archives films et témoignages sonores, organise les fichiers numériques (photos, videos, sons) et participe à la mise en place de la future photothèque/médiathèque en ligne du musée (procédures, cahiers des charges...). Avant cette expérience, j'ai effectué des missions ponctuelles d'éditing, d'indexation et mise en ligne d'images auprès d'agences de photographies (Look at Sciences puis Sunset) après une formation d'éditeur image/iconographe à l'EMI/CFD.



Avant l'iconographie, j'ai aussi bien travaillé dans la conception et/ou montage de décorations événementielles, la vidéo (cadrage, montage, authoring DVD), la cuisine sous toutes ses formes , la gestion d'un restaurant /galerie, l'assistance et régie d'artistes.



Je m'intéresse à l'art contemporain (dessin, video, installation), au cinéma, à l'illustration (graphic book et livre objet), la photographie...

Je suis à l'aise avec internet et certains logiciels tels que Photoshop et Première.



Polyvalente, organisée, autonome et réactive, moitié naturaliste moitié rock mais surtout curieuse éclectique !



