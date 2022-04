Claire BROSSAUD

Chercheure en sciences sociales, spécialiste des technologies numériques appliquées à la ville et à l'environnement (smartgrid, smartgreen, usages et production de la ville 3.0, innovation et ingénierie des connaissances), je suis rattachée au LAURE-EVS (Ecole d'architecture de Lyon- Université de Lyon). Docteure en sociologie, titulaire d'un Master II en édition multimédia, j'ai conçu et réalisé une trentaine de missions d'études, d'évaluation et de recherche auprès de laboratoires publics, privés et associatifs. Je possède des compétences en management et ingénierie de projet en innovation sociale et numérique. J'ai publié plus de 20 articles et ouvrages et réalisé 300 heures environ de formation initiale et continue.



Mes compétences :

R&D

Gestion de projet

Sciences humaines et sociales