Claire BROUSSE

Plus de 10 ans d’expérience à l’international en tant qu’acheteuse et responsable produit, j’ai développé une expertise en achat, import, négociation, gestion de projet, organisation de la chaîne logistique, réduction des coûts et respect des délais.



• Grande capacité d’adaptation, sens du contact, aime apporter des solutions et améliorations.

• Efficace, dynamique, organisée et persévérante.

• Word, Excel, Access, SAP, MFG, Accpac, AS400, MS Project, PowerPoint.

• Trilingue: Anglais, Espagnol.



Mes compétences :

Logistique

Coordination de projets

Relation fournisseurs

Gestion de la qualité

Planification

Statistiques

Calcul de coûts

Contrôle des coûts

Réduction des coûts

Lancement de produits

Export

Gestion des stocks

Gestion de projet

Transport

Appels d'offres

Achats

Négociation

Import

SAP

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

IBM AS400 Hardware

Audit

ACCPAC Accounting Software