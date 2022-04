Fabienne HONORE

Trilingue, français, anglais, allemand, j'ai occupé différents postes en France et à l’étranger qui témoignent de mes qualités relationnelles, de mon dynamisme et de ma facilité d’adaptation.

Dans mes différentes fonctions, j'ai fait preuve de pro-activité à la recherche de la rentabilité, l'amélioration continue, la qualité et la satisfaction client.



Mon expérience acquise dans les achats/approvisionnement, l'optimisation des flux logistiques (informatiques et physiques), la gestion des stocks, la douane et le transport international, m'a apporté une vision globale de la supply chain.



Mes compétences :

Export

Commerce international

Logistique

Supply chain

Import

Administration des ventes

Gestion des stocks et approvisionnement

Transport

Achats

Fiscalité douanière