Claire BRULIN

Dotée d’une expérience de plus de dix ans en communication d’entreprise (interne et externe), je suis reconnue comme étant une personne passionnée et proactive, toujours à l’écoute des besoins de mon équipe, de mes clients et partenaires, avec un sens prononcé de l’organisation et de la rigueur.



Diplômée de l’EFAP Bordeaux en 2007, j’ai par la suite travaillé dans des secteurs aussi diversifiés que la culture, le vin ou encore les services bancaires, en France et au Canada.



Résumé de mes mandats et qualifications :

- Communication d’entreprise interne et externe

- Communication produit

- Gestion de projets et d’événements

- Expertise stratégique et opérationnelle



Mes compétences :

Négociation commerciale

Réseaux sociaux

Relations Presse

Stratégie de communication

Communication externe

Communication événementielle

Communication interne