Claire BUDAN

Je me suis orientée vers la communication guidée par mon goût du contact et du changement. J'ai néanmoins développé des convictions et préférences pour la communication humaine à savoir la communication interne, RH, ou communautaire, parfois sous-estimées en entreprise... et qui prennent tout leur sens dans le contexte actuel ;



En effet, dans une société qui se tourne résolument et de plus en plus vers le consommateur, la relation entre les utilisateurs et les "Marques" ne cesse d'évoluer.

De la même façon, on voit la relation Employeur - Collaborateur se transformer, portée par les nouvelles générations et les usages, et révéler de beaux challenges aux services RH et Communication; Identifier, attirer, cultiver, fidéliser les talents : de nouveaux métiers RH et de réels enjeux pour les années à venir.



Je m'épanouis ainsi dans la gestion de projets internes au cœur des stratégies et des décisions d'entreprise, dans un contexte de forte transformation des pratiques et des organisations...



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Chargée de projets

Communication

Communication interne

Communication interne managériale

Consulting

dynamique

Esprit d'équipe

Evénementiel

Internet

Managériale

Rédaction

Rédaction web

Relationnel

Ressources humaines

Sens relationnel

Site internet

Web