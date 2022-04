Claire BUISINE

Grâce à 20 ans d'expérience dans plusieurs entreprises de différente nature industrielle, commerciale ou entreprises de services, j'ai développé une connaissance globale de l'entreprise et de son développement. J'utilise aujourd'hui cette connaissance pour aider l'entreprise à utiliser les Technologies de l'Information et de la Communication ( TIC ) tout au long du processus de son activité. Le développement numérique des entreprises de notre territoire auvergnat est un enjeu crucial pour le maintien des emplois et la croissance de l'activité économique .Je dirige une équipe de 5 conseillers numériques compétents pour accompagner les entreprises dans la réalisation de leurs projets numériques. .



Mes compétences :

Web

Gestion de projet

Economie numérique

E-commerce

Gestion budgétaire