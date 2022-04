Curieuse et faisant preuve d'un certain leadership ainsi que d'un sens de l'observation. Cela complémente mes capacités d'adaptation. J'ai un esprit créatif et suis rigoureuse.

Mon objectif est de travailler dans le domaine de la conception automobile puis à long terme dans le domaine de l'automobile de luxe/haut de gamme.



Mes compétences :

Catia v5

Photoshop

Microsoft office

Dessin

Ingénierie