Claire BURNET

Diplômée du DESS Marketing de Paris Dauphine, et après une expérience de plus de 5 ans en tant que consultante marketing sénior et coordinatrice chez ACNielsen France, je suis à présent responsable des études panels chez Danone France. Je suis une spécialiste de l'analyse de marché, des éléments du mix marketing et d'élaboration de recommandations. Je participe à l'élaboration de la stratégie à court et moyen termes et évalue la performance de nos actions.