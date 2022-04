Claire BURSTIN

Motivée, persévérante, je me montre imaginative et sais proposer des idées nouvelles. Mon enthousiasme est communicatif; je m’intègre avec aisance dans une équipe et participe activement à créer une dynamique de groupe. J’aime être à l’écoute et conseiller. Assidue et curieuse, dotée d’un véritable sens des affaires, je suis rigoureuse et très organisée. Fiable et très sérieuse je serai un atout pour promouvoir votre groupe, mettre en avant les nouveaux produits et assurer au mieux l’organisation d’évènements, dans un souci de respect des délais et budgets impartis.



Auparavant je travaillais en tant que commercial pour le compte d’un cabinet Immobilier puis pour un Constructeur-Promoteur. (4ans)



J'ai travaillé en tant que responsable communication événementiel et marketing dans le domaine du luxe (horloger – bijoutier) , où j'ai pu approfondir mes connaissances de la vente et de la promotion de produits



Puis récemment à Rio de Janeiro au Brésil, le pays étant en pleine expansion et très porteur dans le domaine de l'immobilier, nous avons créer un magazine mon associé et moi même s'adressa,nt à une clientèle étrangère en demande de placement immobilier à Rio. (ventes d'espaces publicitaires, gestion entière du magazine, comptabilités, relations clients, négociations, etc.. 1an et demie d'expérience au Brésil) ( moins de 2ans)



Enfin chez Living Social depuis juillet 2012, ou mes missions principales sont: Prospecter une cible de partenaires privilégiés sur votre ville dans les secteurs des loisirs, de la beauté et de gastronomie



· Négocier des contrats en adéquation avec les critères d'exigence de LivingSocial



· Effectuer un reporting régulier auprès de votre responsable hiérarchique à l’aide du logiciel Salesforce.com



· Assurer l'interface avec l'ensemble des fonctions support (production, service client..) dans le cadre du suivi de vos nouveaux clients



Mes compétences :

Internet

Management

Création d'entreprise