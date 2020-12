En 2004, après une formation en communication/publicité, Gilles SAURET intègre lagence SECURITAS évènements de Strasbourg où il occupe les fonctions de coordinateur/assistant dexploitation. Il participe alors à la gestion des services sécurité et accueil des prestations évènementielles du recrutement à la coordination sur le terrain en passant par la planification et la formation. La Foire européenne de Strasbourg avec 150 personnes

mobilisés fut la plus grande manifestation sur laquelle il s'est investit pendant 5 éditions. En 2006 et 2007, il participa aux projets du Grand départ du Tour de France et de linauguration du TGV Est à Strasbourg.

En 2008, il s'intéresse fortement au secteur porteur des services à la personne et envisage de créer son entreprise sur Strasbourg. Octobre 2009, il s'associe au réseau Free Dom pour créer l'agence de Strasbourg Bas-Rhin. Bénéficiant du dispositif NACRE pour créer l'entreprise, il se met alors en liaison avec la Chambre de Commerce du Bas-Rhin et l'agence en conseil en création TEMPO qui l'aident dans le montage du projet.

En mars 2010, il obtient l'agrément simple pour exercer dans les services à la personne. Début avril 2010, l'entreprise ouvre ses portes 29, rue Wimpheling à Strasbourg.



C'est en 2021 que l'entreprise change de nom et se nomme Euro Dom Services à domicile.



Présentation et situation



Situé à lOrangerie, au plein coeur dun des plus célèbres quartiers strasbourgeois, EURO DOM STRASBOURG, entreprise de Services à Domicile, su se faire une place sur le marché grâce notamment à la qualité des services proposés mais aussi grâce à la proximité de l'agence implantée dans un secteur où le besoin en services est important.

Spécialiste du Ménage/Repassage à domicile, EURO DOM STRASBOURG propose également des prestations de Jardinage, de Garde d'enfants (+ de 3ans). L'enseigne s'efforce au quotidien de satisfaire au mieux les particuliers qui font appel à ces services.

Aujourd'hui, après un peu plus de 10 ans d'existence, EURO DOM STRASBOURG connaît une croissance régulière et fait partie intégrale de la vie quotidienne des Strasbourgeois. Elle intervient sur toute l'Eurométropole de Strasbourg.



Des services de qualité



EURO DOM STRASBOURG garantit une qualité et un esprit de service qui répondent précisément aux demandes du client afin de le satisfaire au maximum. Le client est au centre des préoccupations dans une

optique de fidélisation en lui offrant le meilleur rapport qualité/prix.

Chaque aide ménagère est sélectionnée pour son expérience chez le particulier, connait les techniques de nettoyage et est digne de confiance.



EURO DOM STRASBOURG une entreprise en croissance qui résiste à la crise



Alors même que la conjoncture économique est morose, le secteur des services à la personne est un rare secteur créateur d' emplois qui embauche de manière continue depuis le début de la crise.

EURO DOM STRASBOURG, compte 50 salariés et sinscrit dans une logique de recrutement permanent. En liaison avec le Pôle d'Aide à la personne du CONSEIL GENERAL du Bas-Rhin, avec CAP EMPLOI ALSACE,

l'AGEFIPH et les PÔLES EMPLOI locaux, l'entreprise est impliquée fortement et directement dans l'insertion en Alsace des demandeurs d'emplois sur le marché du travail.



EURO DOM STRASBOURG est une enseigne qui fait bénéficier à ses clients d'une réduction fiscale de 50% des sommes engagées selon la loi de finance en vigueur. L'avantage fiscal qui n'est pas remis en cause est nettement un des moteur de cette croissance pour l'entreprise et pour l'emploi.



Mes compétences :

Communication

Prospection