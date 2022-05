Pierre GORALSKY

Toutes mes créations :Array

Tous les artistes de la galerie :Array



1500 Oeuvres sur différents thèmes depuis 1988.

Toutes des huiles sur toiles numérotées.

Collections privées et participation à des expositions internationales.



Vous y trouverez pour l'essentiel plusieurs de mes thématiques aussi diverses que celles des pêcheurs d'étoiles, des fleurs, du cirque, des clowns ou encore des abstraites.

Plus de 1500 oeuvres créées et ce depuis maintenant presque 30 ans, avec toujours le même plaisir renouvellé celui d'inventer de nouvelles toiles et d'expérimenter tout azimut. Plaisir aussi partagé lorsque la toile se découvre aux premiers visiteurs dès sa sortie du secret de l'atelier.

J'invite également d'autres artistes au sein de la galerie.



Je vous invite à me rendre visite à la galerie, ce serait un honneur pour moi de vous y accueillir. En toute convivialité et simplicité.



Mes compétences :

Art

Gestion