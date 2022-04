Florence DANNER

Chargée de projet dynamique, spécialisée en communication scientifique et communication Web dans l’industrie et les institutions. Excelle dans la conduite de projets, les mène toujours à bien quelles qu'en soient les contraintes. Spécialisée dans la conception et la promotion des sites internet via les outils Web marketing tels que les médias sociaux et les plateformes de communication multi canal. Créative et passionnée par son travail, très intéressée par les défis stratégiques, la conception et la mise en œuvre des plans de communication, fait preuve d’initiative et d’autonomie, s’adapte rapidement à un nouvel environnement.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Anglais

Communication

Communication web

Coordination

Coordination de projet

Environnement

Gestion de projet

indesign

Marketing

Médias

Médias sociaux

Rédaction

Rédaction web

Santé

Santé environnement

Vulgarisation

Web

Web marketing