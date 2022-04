Gilles SAURAIS

Consultant en Stratégie pendant 20 ans, j'ai mis au point et proposé la stratégie de l'offre comme alternative à la stratégie des produits et du tout financier. J'ai publié de nombreux articles et donné des conférences tant en Europe qu'aux USA.

Foutaises ! Fixer pour objectif la rentabilité et la croissance financière conduit inexorablement à détruire l'équilibre naturel qui permet la vie humaine.

Pour produire du mieux, la création de valeur pourrait s'entendre par l'aide qu'apportent aux humains, les entreprises et les états, pour les accompagner dans la résolution de leurs préoccupations.



De 2002 à 2005, j'ai voyagé en Asie à la rencontre de ceux qui pratiquent les sciences de la vie hors des règles de la finance, pour apprendre et construire avec eux. Maîtres spirituels, maîtres en médecine traditionnelle chinoise ou Indienne (Ayur Véda), philosophes.



Aujourd'hui, j'investis directement dans des TPE/PME à fort savoir-faire artisanal. Je les aide à valoriser leurs capacités et à se déployer au niveau mondial. J'ai repris la société Daber, fabricant d'archets, en 2005.Array



Les archets français ont la réputation d'être les meilleurs au monde. La société Daber, seule société française de fabrication d'archets de haut de gamme, exporte 95% de sa production.



Nous veillons à produire les meilleurs archets du monde et consacrons notre énergie à aider nos clients à acheter les archets qui leurs conviennent.



Nous distribuons équitablement la valeur produite entre nos clients, nos employés et nos actionnaires.



Mes compétences :

Orientation

Orientation client

Stratégie