Benoit VERMERSCH

Booste Partners aide les Dirigeants à enchanter leur client et viser l’excellence opérationnelle.

Par une dynamique d’amélioration continue sur le terrain qui libère toutes les énergies.



Par exemple

- co-créer une Vision Agile et Opérationnelle, avec des actions concrètes et efficaces.

- mettre en place un système " fait maison" de gestion de la relation avec leurs clients (CRM).

- réorganiser l'offre Produits et Services par usage par type de clients.

- construire le portefeuille de marques, moderniser l'identité graphique.

- définir une stratégie et un positionnement gagnants.

- écrire avec les équipes terrain les basiques d'accueil.



Mes compétences :

Responsabilité sociale et environnementale

Marketing

Innovation

Développement durable

Vision