Dominique RENAUD

« Après un début de carrière dans l'industrie lourde à des postes de direction de divisions opérationnelles, je m'oriente rapidement vers la direction générale de PME dans l'industrie .

Fort d'une large expérience en management de structure à taille humaine et d'un Executive MBA, je créé en 2010 ma propre structure an tant que consultant dans l'industrie ferroviaire que je développe et qui est aujourd'hui en croissance et pérenne.

Depuis 2016, après une année très enrichissante de formation et de pratique du coaching de dirigeants, j'ai pris en charge le développement d'une structure basée en Grande Bretagne qui intervient également sur le marché de l'industrie ferroviaire.



Mes compétences :

Direction générale

Coaching professionnel

Ferroviaire

Consulting

Management de projets

Industrie

ISO 900X Standard