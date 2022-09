Theodore BUCUR

Types d'expertises (consulting, formation inter/intra, coaching de diplomates/dirigeants, études, arbitrages)

Profil : expertises d'excellence, tenu au résultat (cost-killing), charte qualité (diverses habilitations), déontologie exemplaire, garanties de faisabilité à base d'indicateurs qualifiés (quantitatifs et qualitatifs). Accroître la pertinence et l'efficacité de vos décisions ; je préfère les choses aux mots et l'action aux verbes

Avantages : vous faire gagner 1° un temps précieux (appropriation d'un marché, partenariat, appels d'offre, réseautage, visite de salon professionnel, outsourcing, éliminer vos concurrents ...) et 2° beaucoup d'argent par des moyens exclusivement légaux

Domaines de compétence : stratégies (de rupture, de différentiation, de positionnement concurrentiel, R&DI), prospective, intelligence (économique, politique, territoriale), management compétitif avec gestion innovante de projet interculturel, relocations, audit de compétitivité, études d’impact produits/service, prospective à base d’outils spécifiques à l’Intelligence Economique et Stratégique, benchmarking transversal, études de marchés sectoriels et/ou analyse de filière, accompagnement opérationnel et conduite au changement, valorisation de l’innovation avec maîtrise du transfert technologique et protection du know how, élaborer et mettre en place des stratégies pérennes pour clusters, pôles de compétitivité ou centres de transfert, maîtrise des risques (industriel, politique, environnemental, management, client, expatriation) et gestion de crises (via cellules de type war room), sécurisation des flux, marketing d’image avec communication d’influence (PM, psyops, ELS), lobbying institutionnel (structurel, décisionnaire) ou médiatique, arbitrages, analyses structurelles (avaries, plateformes, matériaux avancés, nucléaire, nanotubes …), mise en place et animation/coordination de réseaux d’excellence (niveau international)

Titres : expert international, senior consultant, PDG, Professeur agrégé d’Université, HDR, Professeur associé ou visiting Professor, conférencier, counsellor & fisrt strategic adviser, spin doctor, membre de divers jurys et des Comités scientifiques (colloques) ou Directeurs (revues de spécialité)

Fonctions actuelles/anciennes : Professeur, Directeur de recherches appliquées, chercheur principal, physicien, ingénieur de recherches à Lille 2, PDG du cabinet FROM (avec filiales dans 19 pays avec appui sur 227 collaborateurs - experts multisectoriels de très haut niveau interrogés par la méthode itérative Délphi, call center, base commune de ressources et applicatifs, travail en réseau), chargé de mission (prospective bio-santé/R&D et transfert de technologies 71/2 ans au CESR du NPdC ; auprès de Mr Rémy Pautrat - Préfet de Région, en qualité de membre du bureau exécutif du CDIES chargé du projet, prospective, stratégie IES territoriale, plan comm, partenariat, formation des pilotes), redacteur en chef d'un journal (220 000 exemplaires), Président (9 ans) du réseau international d’excellence Ch’ti mi Tim, vice-président de l’association STRATEGIES, créateur ou membre de divers think tank (niveau : EU, international)

Spécialisations : infogérance, veille, benchmarking transversal, SGBD et Data Mining, conception et mise en place d’outils d’aide à la décision, physiques appliquées, GC-MS (nucléaire, bio-santé, environnement, toxicologie, ionosphère), tensions rémanentes par diffraction X, mécanique de la rupture (fluage, corrosion), NDT (steel sorter, défectométrie par potenzialsondenverfahren), fatigue de contact, R&DI

Pionnier : intelligence stratégique territoriale InStraT®, management interculturel et compétitif par l’information MICpI®, gestion de l’expatriation en environnement sensible ou à haut risque, créateur et responsable du 1er diplôme DEIES (niveau MBA) par la fusion du DUIntelStrat (ESA de Lille 2) avec Management of Strategic Information (Faculté Waroqué de l’université de Mons)



