Claire CAPDEVIELLE

Le développement durable entre aussi bien dans ma vie professionnelle que privée.

Travailler dans une collectivité territoriale me permet de mettre le développement durable au service de tous.



Pragmatique, appliquée, sociable, inventive, curieuse et dotée d'un réel sens du service, je suis toujours prête à découvrir, défricher et donc à me lancer dans de nouvelles aventures pour peu qu'elles soient passionnantes et porteuses de sens.



*Valeurs personnelles : équité, solidarité, respect

*Valeurs professionnelles : esprit déquipe, engagement, responsabilité, sens du service, exemplarité

*Eléments moteurs : être acteur et se sentir utile, agir en cohérence avec mes valeurs et convictions, être reconnu pour le travail accompli, évoluer dans un contexte permettant de découvrir de nouvelles choses et de se développer, apprendre des autres et avec les autres

*Principaux atouts : capacité dadaptation, soif dapprendre, autonomie, pragmatisme, humilité, curiosité, inventivité et sociabilité