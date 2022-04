Claire CAPOEN

Apprentie chez Arkema en deuxième année de DUT chimie, j'ai pu mettre à jour des méthodes d'analyse CPG, découvrir différentes analyses chromatographiques appliquées à des produits de spécialité dans l'industrie, ainsi que faire de l'HPLC et de la potentiométrie dans le laboratoire de contrôle qualité.



Cette expérience liée au programme de DUT Chimie d'Orsay, m'a permis de découvrir un milieu professionnel dans lequel je voudrais me spécialiser, la chimie analytique. C'est pour cela que j'effectue une année suplémentaire dans les laboratoire d'analyse d'Arkema pour la licence professionnelle de chimie analytique d'Orsay.



Rigoureuse, sérieuse et motivée, j'espère travailler dans un laboratoire d'analyse, suite à ces deux années d'apprentissage.



Mes compétences :

Microsoft office

Analyse Chromatographique (CPG et HPLC)

Spectrométrie de masse

Logiciels de Chromatographie

RMN

Carte de contrôle