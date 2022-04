Claire CAPRON

Ayant débuté professionnellement par la pratique artisanale de la céramique, puis m'étant "reconvertie" quelques 20 ans plus tard dans le métier de psychologue clinicienne, le cheminement dans la compléxité de l'humain, et de sa psychée, sous ces divers angles d'approche, reste mon objet.

Mon expérience de clinicienne est aujourd'hui principalement constituée par le suivi en psychothérapie de patients aux problématiques addictives et notamment alcooliques.



La pratique personnelle de la peinture et de l'écriture sont venues, comme dans un deuxième temps, renouveler, nourrir et décaler ma pratique de clinicienne.



Mes compétences :

Psychiatrie

Psychanalyse

Création