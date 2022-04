Sage-femme travaillant depuis 2013 et certifiée en sophrologie.

Expériences en structures de type I : 900 accouchements/an, et 2600 accouchements/an.

Expériences en structures de type IIb : 3600 accouchements/an, et 2700 accouchements/an.



Je recherche un poste CDD ou CDI dans la Loire, en hospitalier, ou en libéral (collaboration) pour août ou septembre 2018.