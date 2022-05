Vanessa BEDJAÏ-HADDAD

Vous souhaitez vous réconcilier avec votre corps ?

Retrouver votre poids de forme, un rapport sain à l’alimentation, le plaisir de manger sans culpabiliser ?

Vous souhaitez retrouver un équilibre... votre équilibre ?



Je suis là pour vous aider. Ensemble, nous allons y arriver. Je vous propose de mettre mes connaissances et mon expérience à votre service afin de vous accompagner et de vous motiver dans cette démarche. Grâce à un rééquilibrage alimentaire adapté à vos besoins, vos goûts et votre mode de vie, sans interdit excessif ni frustration, si vous suivez mes recommandations, vous atteindrez vos objectifs.



Mes compétences :

Education Thérapeutique

Nutrition

Diététique

Micronutrition

Développement personnel

Luxopuncture