Patrice CLUZELLE

L'Activité Physique :



La société actuelle est envahie par une technologie qui avance de plus en plus vite. Cette technologie a pris une telle place dans ce monde, que l'on est rythmé par son évolution. Est ce néfaste? A cette question, je répondrai que non, mais que nous devrions faire attention.



Attention à quoi? Tout simplement aux conséquences liées à notre nouvelle manière de vivre. A savoir rester des heures devant des écrans, se limiter à des moyens de transport certes plus confortables mais au combien sédentarisant.



Sédentaire, voilà où je voulais en venir. Oui nous devenons de plus en plus sédentaire. Il s'agit d'un mode de vie inactif. Sans réelle participation à des Activités Physiques.



Cette dernière se réduisant au fur et à mesure des années, l'on voit apparaître de nouvelles pathologies, notamment l'obésité.



Paradoxalement à ces problèmes d'obésité, subsite une vision idéaliste du corps humain. En effet, la silhouette est l'une des caractéristiques des plus importantes dans notre société. Il est certes vrai qu'un corps avec une belle silhouette est fortement agréable quand notre regard se porte sur lui. Cependant, est ce l'élément le plus important?



A mon humble avis, je ne partage pas l'idée d'avoir une silhouette parfaitement parfaite. Ce qui compte le plus, c'est le bien être personnel d'un point de vue physique et cognitif. Pour ainsi dire, c'est être en bonne santé.



Pour conclure, je pense que tout un chacun doit pratiquer une Activité Physique, dans un souci d'amélioration de sa Santé. C'est avec cet état d'esprit que je souhaite en qualité de coach sportif ou de conseiller en Activité Physique, vous aider à travailler sur l'amélioration de la santé de notre population française.



Mes compétences :

Physiologie

Santé

Preparation physique

Fitness