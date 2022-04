Claire CARLIZZA

Officier de l'Armée de Terre arrivant au terme de ma première partie de carrière, j'ai décidé, après plus 17 ans de services, de donner une autre direction à ma vie professionnelle.



Fiable et désireuse d'apporter mes compétences, je recherche une entreprise du tissu local (l'Isle sur la Sorgue et ses environs) qui pourrait m'accueillir pour me repartir vers de nouveaux horizons.



Mes compétences :

Conscience professionnelle

Assistance administrative

Fiabilité

Management

Ressources humaines

Animation de formations

Dynamisme

Aisance relationelle

Communication orale

Rédaction