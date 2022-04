Claire CARON-SCHEIDBACH

"Alors on danse.

Ou comment j’ai retrouvé le sens de l’orientation scolaire et professionnelle”

Dans un monde professionnel complexe et mouvant, nous sommes tous un jour confronté aux choix d’orientation. Au lieu de déchanter, Venez écouter la petite musique intérieure d’une conseillère qui s’emmêle les pieds dans le système !

une conférence qui fait gesticuler le décrochage scolaire, la réforme de la formation professionnelle, la prospective et son proche compagnon l’adéquationnisme.



Un bref aperçu ici : http://youtu.be/ivpaFHGBpsI



C’EST QUOI UNE CONFÉRENCE GESTICULÉE ?



Objet hybride entre le spectacle et la conférence, la conférence gesticulée cherche à produire du savoir politique, à donner des clés d’analyse et permettre d’aller plus loin grâce aux ateliers qui s’ensuivent.

Une conférence gesticulée mêle le récit d'éléments vécus par les conférenciers (savoir chaud) et des éléments de théorie (savoir froid).

Cet outil d’éducation populaire a été initié par Franck Lepage, dans le cadre de la SCOP le Pavé.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Formation professionnelle

Accompagnement

Formation