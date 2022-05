27 années d'expérience : France, Angleterre, et à l'international - Formation France, Angleterre, Allemagne, Portugal

Visitez également mon profil et réseau Linkedin.. / Also visit my Linkedin profile and network..



Mes compétences :

Administration

Traduction

Rédaction

Communication

Organisation

Accompagnement

Project Management Office

Animation d'équipe

Coordination de projets

Analyse de données

Analyse des besoins

Relations commerciales