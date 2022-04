Antoine IMBAULT

Flyin'Chef est une entreprise spécialisée dans l'organisation d'événements culinaires pour le monde professionnel. Grâce à une équipe de chefs de cuisines et du matériel de cuisine mobile nous réalisons toutes sortes d'animations, de la simple location de matériel à l'organisation complète d'un événement prenant en compte les aspects communication, scénarisation, gestion des réseaux sociaux.

Nous nous adressons à différentes cibles de clientèle dont

- les entreprises pour des opérations internes de type incentive ou externe pour des opérations commerciales

- les centres commerciaux pour les aider à accroitre leur fréquentation et fidéliser leur clientèle

- les organisateurs de foires, salons et événements ayant trait à la gastronomie pour leur permettre de développer la notoriété de leur événement et booster les entrées

Pour nous accompagner nous recherchons en permanence des professionnels dans le domaine de la cuisine, de l'animation, de la communication et de la vidéo.







