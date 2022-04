Gilles TREIBER

Après plus de vingt ans passés dans la Grande Distribution à des postes évolutifs (de manager de rayon à directeur), j'ai souhaité réorienter ma carrière vers un autre type de centre de profit.

Depuis mon arrivée en Guyane en 2003, j'ai pu développer mes compétences professionnelles selon plusieurs axes :



Développement: ma mission première a été la maîtrise d'ouvrage du premier hypermarché implanté en Guyane Française. Après 2 ans de travaux, l'hypermarché a ouvert en 2005. Depuis cette date mes missions ont été les suivantes : proposer les investissements liés à l'exploitation, obtention de 2 autorisations d'agrandissement, garant de la conformité de l'établissement et pilotage des différents contrats d'entretien.

Je suis aujourd'hui Directeur Commercial d'une société qui commercialise des boissons énergétiques, de la bière et du tabac dans les commerces de proximité et la grande distribution.



Gestion: garantir aux actionnaires l'atteinte des ratios de rentabilité, être le garant d'une gestion saine et du développement du chiffre d'affaires,pilotage des comptes de frais généraux, recherche permanente de l'optimisation des couts,...



Humain : recrutement de mon équipe d'encadrement et des 220 collaborateurs, définition de la politique salariale et sociale, interlocuteur privilégié des IRP (CE, DP, CHSCT), responsable du plan de formation, accompagnement des collaborateurs en vue de leur évolution professionnelle, garant du respect de l'application de la réglementation, animation de l'équipe de direction, pilotage de la mise en place de la norme Iso 14000,conduite du changement lors du rachat de l'enseigne en 2010.



Commerce : mise en place du référentiel produit, recherche et optimisation des systèmes d'approvisionnement, définition de la politique commerciale, responsable du plan d'action commerciale annuel, recherche des partenaires médias, obtention de 2 CDEC successives, commercialisation des locaux de la galerie marchande, garant du respect de la réglementation (prix, affichage, conformité, qualité), responsable du développement du programme de fidélisation, conduite du changement de référentiel et de mode d'approvisionnement lors de la cession du magasin,...







Mes compétences :

Manager

perfectionnement au Management

ISO 900X Standard