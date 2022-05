Olivier LARUE

De formation initiale orientée vers le Batiment-Genie Civil, mon gout prononcé et ma passion pour le commerce m'a naturellement dirigé vers l'un de mes axes prioritaires de travail " la Satisfaction du client".

Tout d'abord dans la restauration rapide puis la Grande distribution avec comme spécilité les Produits Frais.

Mes différentes fonctions m'ont permis de me former, d'acquérir de multiples expériences et compétences qui me sont très bénéfiques dans mes fonctions actuelle.

Mes Objectifs : Faire en sorte de faire avancer mes collaborateurs afin de tenir et dépasser les objectifs fixés par ma hierarchie en gardant comme priorité " LE CLIENT"

Pour Vendre, nous devons être à l’écoute de nos clients.Pour comprendre, nous devons respecter les différentes cultures des collectivités au sein desquelles nous exerçons notre activité.



Mes compétences :

Dirigeant

DOM

Responsable

Voyage

Management