Claire CASALS

Passionnée par l'univers du merchandising, du retail, des cosmétiques et du luxe, je suis actuellement à la recherche du poste pour lequel j'ai développé jusqu'alors mes compétences.



Lors de mes différentes expériences, j'ai pu appréhender les enjeux liés au poste de Chef de Projets et aux secteurs des cosmétiques et du luxe. Mon très bon relationnel, ma bonne gestion du stress et mon attitude positive au quotidien m'ont permis d'assurer avec succès le rôle de véritable "chef d'orchestre" au sein des différentes équipes avec lesquelles j'ai été amenée à travailler.