Claire CAUDRON

Après avoir été assistante administrative pendant 7 ans dans une société de service à la personne, j'ai fait le choix de changer d'orientation professionnelle et souhaite me former dans le domaine QSE.

Je souhaiterais à terme exercer le métier de responsable QSE sur un site chimique ou nucléaire.

Je pourrais ainsi mettre au profit de l'entreprise mon savoir, mon savoir être et mon savoir faire.

J'aspire à un poste à responsabilités au contact de l'humain afin d'améliorer les conditions de travail des salariés, d'augmenter leur sécurité mais aussi dans le but de préserver notre environnement, tout en permettant à l'entreprise d'avoir une meilleur productivité mais aussi une meilleure relation avec ses salariés et ses clients.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Ecologie

Normes ISO

Qualité client

OHSAS 18001

Analyse

Management

Aisance relationelle

Communication

Esprit d equipe

Gestion des priorités

Transmission de savoir