Claire CEDOMIROVIC

COORDINATRICE DE PRODUCTION

Rigueur - Organisation - Autonomie



COMPETENCES

• Mettre en œuvre les actions de communication

• Analyser et établir les cahiers des charges

• Choisir et négocier avec les prestataires et les fournisseurs

• Manager, organiser, gérer, coordonner la charge de travail interne et externe

• Vérifier la qualité du travail et sa conformité au projet initial

• Suivre et contrôler l’adéquation budgétaire

• Maîtriser la chaîne graphique et ses logiciels Quark Xpress, Illustrator, Photoshop, Indesign)



CAPACITES

• Adaptabilité en situation de production dans l’urgence

• Autonomie et polyvalence,

• Bonne aisance relationnelle, esprit d’équipe



________________________________________________________________

BETC EURORSCG - Agence de Publicité



2008 - à ce jour - Trafic Création



- Organisation, planification et coordination du travail des équipes créatives

- Collaboration étroite avec les services de Production

- Gestion des dossiers, contrôle de la réalisation,

- Choix et gestion des roughmans

__________________________________________________________________



CARRE BASSET - Agence Conseil de Communication Design-Packaging



2007-2008 (CDD) Responsable trafic



- Mise en place des procédures de validation et de vérification

- Organisation, planification et coordination du travail de l’équipe

- Gestion des dossiers, contrôle de la réalisation, suivi de production



_________________________________________________________________



AIGUE MARINE - Groupe HEALTHWORLD -

Agence Conseil en Communication Santé



2000-2005 Responsable trafic/fabrication



- Réalisation d'appel d'offre, choix des différents fournisseurs

- Planification, contrôle et suivi du bon déroulement de la fabrication

- Vérification des CD d’exécution, des sorties couleurs,ozalid…

- Assistante Directeur Artistique, préparation des données, achats d’art



1993-2000 Coordinatrice de production



- Management d’une équipe de 6 personnes (2 D.A. - 4 Graphistes)

- Organisation, planification et coordination du travail de l’équipe

- Gestion des dossiers, suivi et contrôle de la réalisation

- Maquettiste PAO en soutien de l’équipe existante

- Gestion du parc informatique, archivage

- Veille technologique



_________________________________________________________________



GRAPH’N - Studio de création

(filiale de l’agence Conseil de Communication Santé Nukleus)



1990-1993 Assistante chef de studio - Maquettiste



- Planification et organisation, gestion des dossiers, choix des différents fournisseurs

- Maquettiste PAO (formation autodidacte durant ces 3 ans)

- Assistante administrative (réalisation des devis et factures, courriers administratifs)