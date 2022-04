Claire CELLIER

COMPETENCES



GESTION DE PROJET

- Définir le cahier des charges (stratégie, délais, budget)

- Manager les personnes intervenantes sur le projet

- Faire l’interface avec le client

- Coordonner et effectuer un reporting sur l’avancement du projet



CONCEPTION ET REALISATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

- Recueillir des informations, réaliser des interviews

- Rédiger le contenu, actualiser un site web, animer un blog

- Mettre en page, maquetter

- Suivre la fabrication et la diffusion



MISE EN PLACE DE RELATIONS PRESSE/PUBLIC

- Constituer d’une revue de presse, suivre les retombées

- Rédiger des communiqués et des dossiers de presse

- Entretenir un fichier contact

- Organiser des petits déjeuners presse avec les portes paroles



ORGANISATION D'EVENEMENTS

- Définir le thème, le sujet ou l’agenda

- Contacter les intervenants

- Mettre en place la logistique et suivre la réalisation

- Concevoir les supports de communications (invitation, affiches)



Mes compétences :

Relation Publiques

Coordination de projet

Communication corporate

Digital marketing

Gestion de projets

Marketing communication

Communication interne & externe

Rédaction web

Rédaction de contenus

Réseaux sociaux

Internet

CRM

Pack office