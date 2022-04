Claire CHABANIER

Passionnée par l'évolution des modes de consommations, des tendances, à l'écologie et respect de l'environnement et au déploiement de l'économie circulaire.

#Expert en offre, Achats,Marketing Client et Stratégie Marketing Digital 360°

#Expert en management d'équipe, Animation transversale et Conduite du changement.

#Spécialisée en phygital/Expérience Client/ Economie circulaire



Curieuse, dynamique, passionnée, sens du résultat et de l'organisation, prise de décision,



Mes compétences :

marketing client ( fidelisation et plan d'animatio

Management

Mode

Textile

Distribution

Achats

Marketing

Gestion de la relation client

E-commerce

Sourcing

Offre/ collection