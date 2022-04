Claire CHABAUD

Après deux ans en classe préparatoire Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la vie et de la Terre, j'ai intégré l'Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg pour m'orienter vers les métiers de l'environnement. J'ai choisi de me spécialiser dans la gestion des déchets industriels lors de ma troisième année en suivant en double diplôme un mastère spécialisé.





Durant 2 ans, j'étais en poste à Bassens, (Gironde) en tant qu'ingénieur d'études chez SARP SO, ou j'ai assuré des missions techniques et de développement.



Depuis 2015, j'exerce la fonction de chef d'agence chez Sanicentre (18 personnes), filiale de Veolia Environnement spécialisée dans la collecte et la gestion des déchets liquides ainsi que le nettoyage industriel sur les départements de la Corrèze, du Lot et du Cantal.



Mes compétences :

Hydraulique

Déchets tri valorisation environnement Essonn

Déchets

Environnement

Dynamisme

Nature

Ingénierie