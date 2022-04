Claire CHABERT

Je suis étudiante en première année de MASTER du Programme Grande Ecole à SKEMA Business School.



Titulaire d'un DUT GEA Option Finance/Comptabilité et d'une licence Sciences de Gestion, je souhaite commencer ma carrière dans l'Audit externe.



Je possède un bon niveau d'anglais et d'italien, je débute actuellement le mandarin.

Grâce aux échanges inter-campus, je pars en Février 2013 à Suzhou en Chine pour une durée de 3 mois.



Je recherche activement une année de césure en Audit à compter de Septembre 2013.

A l'issue de cette année, je compte me spécialiser en "Audit, contrôle de gestion et systèmes d'informations" tout en choisissant l'alternance en entreprise.



Au cours de mes différents stages et particulièrement en cabinet d'expertise comptable et commissariat aux comptes, j'ai pu développer des qualités telles que l'organisation, le sens de l'écoute et le travail en équipe.

Déterminée, curieuse et volontaire , j'aime avoir des responsabilités et être confrontée à des challenges.

Je saurai donner entière satisfaction de mon travail en entreprise.



Mes compétences :

Audit

Comptabilité

Organisée