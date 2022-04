Claire CHALMIN

Septembre 2017 - janvier 2018 : Juriste en Droit social pour GIE Point Vision



Décembre 2017 - Juin 2017 : Juriste en Droit social pour la Cour d'Appel de Versailles dans le cadre d'une mission de service civique à la Maison de la Justice et du Droit du Val de Seine;



2015 - 2016: Master 2 droit social et RH en alternance en tant que juriste et soutien du responsable relations sociales chez Renault s.a.s pour sa filiale SODICAM2 et la Direction Commerciale France;



2014 - 2015: Master 1 droit social et RH en alternance en tant que juriste en droit social chez Renault s.a.s pour sa filiale SODICAM2 - Déléguée de promotion;



2013 - 2014: troisième année de droit mention assez bien (semestre cinq à l'Université de Mykolo Romerio à Vilnius dans le cadre d'études en anglais). Option Lobbying et Droit International Public;



2012 - 2013 : deuxième année de droit (validation du troisième et quatrième semestres). Option Consumer protection in the EU et Relations Internationales;



2011 - 2012 : première année de droit (validation des premier et deuxième semestres), Option Economie et Géopolitique;



2010 - 2011: obtention d'un baccalauréat scientifique.



Mes compétences :

Recherche juridique

Négociation

Conseil juridique

Microsoft

Droit du travail

Microsoft PowerPoint