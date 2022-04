Claire CHAMBERY

Je suis titulaire de la licence Professionnelle bibliothèque documentation et archives numériques et j'ai des expériences dans les entreprise et le secteurc public. Je suis à l’écoute et réactive. Je sais être polyvalente m’adapter a différents environnements spécifiques : pour exemple,le milieu policier (ENSP),scientifique (Sanofi) ou technique (la fibre chez Orange).



Mes compétences :

Veille

Documentation

Création de site web

Moteurs de recherche web

GED

Accueil

Microsoft Office

Optimum

Ipon

Ref site (Sissi)