Claire CHAMOT

Conceptrice de projets éditoriaux, je mets mes compétences au service de maisons d’édition pour la conception et la réalisation de supports de différentes natures. Intervenant sur la totalité de la chaîne éditoriale, je prends en charge tout ou partie de la réalisation des ouvrages en fonction des besoins, depuis la mise au point des textes au recrutement des intervenants jusqu’à la fabrication.



Rédactrice, j'interviens également sur le contenu : réécriture de textes, rédaction de légendes, textes d'accompagnement, articles, 4e de couverture, argumentaires, etc.



À la carte et sur mesure, je vous propose différentes interventions possibles : en renfort sur l'un de vos projets, suivi éditorial jusqu'à l'impression ou apport de projets créatifs au sein de votre catalogue.



Pour plus d'informations, je vous propose de parcourir quelques-uns de mes travaux et vous donne rendez-vous pour concrétiser ensemble de nouveaux projets:



Mes compétences :

Traduction

Mise en page

Auteur

Rédaction

Éditorial print & web

Développement éditorial

Correctrice