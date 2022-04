Claire CHANTEPERDRIX

Depuis 2005, j'ai pris en charge diverses fonctions opérationnelles dans le domaine de la logistique et dans différentes entreprises. En 2005, j'ai été responsable de la bonne mise à disposition des stocks dans une des centrales de distribution du groupe l'Oréal afin de satisfaire les commandes clients. En 2007, j'ai intègré la SCT en tant que Responsable Approvisionnent/Achat et j'ai pris en charge le rôle de Key user SAP sur le module MM en vue d'un changement de SI de l'AS400 vers SAP. Forte de cette expérience, j'ai intègré Logica en Janvier 2012 et je réalise des missions de conseil et d’analyse sur SAP.

J'ai débuté ma carrière chez Logica-CGI en assumant le rôle de team Leader sur la partie WM pour Airbus. Pour ensuite travailler dans une équipe de 20 personnes sur la refonte globale du SI Latécoère dans une phase de conception détaillée afin de faire évoluer la solution SAP. En Novembre j'ai fait de la gestion de projet SAP pour le service achat d'Airbus. Depuis Novembre 2013, je travaille sur la mise en place du Core Model SAP Latecoere dans sa phase de réalisation sur le module MM-WM







Mes compétences :

SAP

Achat

Logistique

Achats

Approvisionnement

Optimisation

Supply Chain