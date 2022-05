Frédéric TOURET

Direction projet. Gestion et développement d'entreprise / centre de profit. Management d'équipes.

Responsable confirmé d'activités de services, secteur sport-tourisme-loisirs, formation-enseignement, médico-social ou équivalent...



Mes objectifs :

- développer l'entreprise et améliorer ses performances,

- mobiliser les équipes dans un but de satisfaction permanente des clients et développer les relations externes,

- gérer la structure et ses ressources (hommes, procédures, outils et patrimoine), en assurer le bon fonctionnement.



Mes compétences :

élaboration et déploiement de stratégies, management de projets complexes, gestion d'équipes pluridisciplinaires (150p) dans des environnements économiques et sociaux difficiles.



DESS et Master 2 d'administration des entreprises (bac +5)

DES qualité (bac +3)

DUT publicité - marketing (bac +2)



Mes compétences :

Ressources humaines

Responsable

Gestion

Développement

Communication

Marketing

Organisation

Consultant

Risques professionnels

Audit

Management