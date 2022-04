Cyril GARNIER

Je suis Ingénieur Civil des Mines (ENMSE Saint Etienne 1996), option Environnement, je dirige actuellement SNCF Développement la filiale de développement économique et de soutien à l'entreprenariat de SNCF. Mon job: accompagner les entrepreneurs, en herbe ou accomplis, à créer, monter ou développer leur business et à donc à recréer de l'emploi, ceci dans le cadre d'une démarche Socialement Responsable de mon employeur, SNCF.

Une étape supplémentaire dans une carrière consacrée à la création, au développement et à la transformation....



Mon début de carrière chez Umanis (ex Europstat)m'a donné une forte expertise dans les outils Web, BI et CRM, ainsi que dans la conduite et gestion de projet dans plus d’une centaine de comptes. En 2001, j'ai rejoint le groupe Casino en temps que Responsable Informatique de la filiale Club Avantages, en charge des programmes de fidélités. Je me suis fortement impliqué dans le lancement de S’Miles. J'ai eu l'occasion de rejoindre ensuite la SNCF pour participer à l'aventure de la filiale CRMServices, filiale dédiée à la relation client TGV et aux programmes de fidélités SNCF (dont le fleuron Grand Voyageur).

Un parcours de 5 années, en tant que Directeur du système d’information, puis Directeur du Développement et enfin Directeur Général, jalonnés de nombreuses réussites :

Première implémentation industrielle mondial de Siebel Loyalty

Internalisation de centres d’appels multicanaux (250 emplois)

Lancement du programme VIP Grand Voyageur Le Club, de l’eforfait, de Régliss, la carte prépayée jeune cobrandée SNCF-Banque Postale

Forte contribution à de nombreux projets de services pour TGV



Après l'informatique, puis le marketing, et le pilotage de filiale, j'ai rejoint l'équipe RH de la SNCF pour concevoir un outil d'accompagnement des transformations sur les territoires ferroviaires en mutation. Ce projet est devenu finalement une nouvelle filiale de SNCF, SNCF Développement.



Je concilie ainsi ma formation initiale, mes valeurs personnelles et mon envie d'affronter de nouveaux Challenges!



Je recherche donc à entrer en contact sur Viadeo avec les acteurs économiques (Entrepreneurs, Consulaires, Collectivités Territoriales, Associations, etc ...) mais aussi avec les Cheminots ou anciens Cheminots qui se sentent concernés ou intéressés par ces activités.



Mes compétences :

Ressources humaines