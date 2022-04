Claire CHARPENTIER

Chasse, rendez vous clients, signatures de contrats, fidélisation et encadrement commercial sont mes principales fonctions dans mon métier de Responsable Commerciale. J ai pour but d atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs, tout en étant à l écoute des clients, dont la satisfaction est primordiale.



Mes compétences :

Autonomie

Enfance

Curieuse

Tourisme durable

Yoga

Prospection commerciale

Communication

Encadrement

Fidélisation client