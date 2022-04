Élue du secteur : Claire Charpentier, Maire Adjointe à la Culture et à l’Animation

Directrice de service : Chrystel Guéri

Coordinateur culturel : Alexandre Fangon 01 69 33 22 11



Le service Culture et Animation met en œuvre une programmation riche et éclectique mêlant des spectacles (concert, théâtre, danse, ciné vidéo…), des expositions et manifestations événementielles, ouverts à tous publics et de grande qualité.

Le rayonnement de cette programmation valorise notre ville, lui permet une identité culturelle au travers d’un partenariat d’ouverture contractualisé avec le Conservatoire de Musique et de Danse, la Médiathèque Pierre Seghers (établissements gérés par la CAPS), la MPT/MJC Jean Vilar et les nombreuses associations culturelles ignissoises.



Pour tout dossier ou proposition d’exposition, conférence, spectacle, écrire à la mairie d’Igny :

23, avenue de la Division Leclerc

BP 34

91430 Igny

ou mairie@igny.fr