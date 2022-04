Claire CHARPENTIER

Dynamique, souriante et passionnée, je mets mes compétences aux services de mes différents projets. Grâce à ma formation dans le domaine de la communication et mes expériences professionnelles, j’ai pu développer de nombreuses connaissances et compétences rédactionnelles, relationnelles, créatives… Pour moi, « l’échec est le brouillon de la réussite ». C’est grâce à ses propres capacités, mais aussi celles des autres que l’on arrive à créer le meilleur.



La pratique du basket, depuis 15 ans, m’a permis de mettre en valeur la notion d’équipe. Travailler en groupe permet de mutualiser les savoirs et les connaissances de chacun. Ainsi, je souhaiterais travailler en tant que chargée de communication au sein d'une entreprise



Mes compétences :

Gestion de projet

Création graphique

Animation des réseaux sociaux

Réalisation vidéos

Réalisation photos

Organisation et gestion d'événements

LinkedIn

Rédaction de newsletters MailChimp