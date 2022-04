Claire CHAUDOURNE-MAX

Après un début de vie professionnelle en tant qu'orthophoniste, je me suis tournée vers la thérapie en cabinet libéral, et la formation au sein de la société que j'ai créée(IEDPP).

aujourd'hui j'allie ces trois métiers en fonction des demandes que je reçois.

Analyste Transactionnelle Didacticienne et Superviseur(TSTA), je donne des formations certifiantes à l'Analyse Transactionnelle et des supervisions..

Dans ma pratique clinique j'utilise, l'A.T, l'Hypnose et la PNL.