Je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation dans le secteur des ressources humaines, pour la rentrée 2015.



En effet, après avoir validé mon BTS Assistante de gestion PME/PMI en alternance, je souhaite effectuer une licence professionnelle.



Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter à cet adresse mail : claire.chaumet.cc@gmail.com



Une courte présentation :

J'aime travailler en équipe et être force d'assistance. Etre à l'écoute, pouvoir répondre aux besoins sont mes priorités. Précise, organisée, polyvalente et dynamique, je suis déterminée à me former rapidement. Je suis prête à m'investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées.



Mes compétences :

Informatique

Communication

Autonomie professionnelle