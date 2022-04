Claire CHAUVE

Je suis actuellement en deuxième année à l'école de commerce Sup 'de Co La Rochelle Bachelor Business; et je suis toujours encline aux nouveaux challenges et opportunités.



Mes expériences antérieures, combinées avec mon cursus (Marketing, Finance, anglais / espagnol, Techniques de vente, Communication, Ressources humaines, droit social) m'ont apporté une véritable connaissance de la relation client et un sens des responsabilités.



Pour ma troisième année, j'aimerais effectuer un stage plus approfondi et spécialisé dans le domaine des relations publiques: alliant le E-commerce et le monde de la mode.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Adobe Illustrator

Réseaux sociaux